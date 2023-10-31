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31 жовтня 2023, 15:17 Читать на русском

Ілон Маск оцінив X у $19 мільярдів

За рік компанія X (Twitter), втратила 55% своєї вартості. Ілон Маск, який купив соціальну мережу за $44 млрд, переглянув вартість X, знизивши її до $19 млрд. Про це пише The Verge, посилаючись на внутрішні документи компанії.

За рік компанія X (Twitter), втратила 55% своєї вартості.

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Що відомо

Співробітники X отримали акції з урахуванням саме цієї оцінки, або $45 за акцію, свідчать документи. Це стало першим офіційним підтвердженням вартості компанії з часу її придбання американським мільярдером.

У документах зазначається, що справедливу ринкову вартість акцій визначено радою директорів X.

Після купівлі Twitter Маск планував запровадити систему винагороди співробітників, аналогічну тій, що використовується у SpaceX. Там, наприклад, співробітники можуть продавати частину своїх акцій стороннім інвесторам.

Тип акціонерної винагороди, яку пропонує співробітникам X, називається обмеженими акціонерними одиницями, або RSU (Restricted Stock Units). Ці RSU «заробляються» протягом чотирьох років і стають оподатковуваним доходом тільки після певної «ліквідаційної події», як-от вихід на біржу (IPO) або продаж компанії, йдеться у внутрішніх документах.

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Донедавна співробітники X були у невіданні щодо реальної вартості компанії. Однак навіть ця оцінка Маска викликає сумніви. Один із великих інвесторів, Fidelity, вважає, що вартість X впала на 65% порівняно з моментом її придбання.

Нагадаємо

У березні Маск заявив, що вартість компанії становить $20 млрд, що більш ніж на 50% менше, ніж $44 млрд, які він за неї заплатив. Fidelity, який володіє акціями Twitter, оцінював компанію у $15 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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