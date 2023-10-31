Українці отримали вже 1,5 мільярда компенсацій за пошкоджене майно — Шмигаль

Компенсацію за пошкоджене росіянами майно вже отримали 19 тисяч сімей. Загалом вони отримали 1,5 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Водночас щодо знищеного майна громадяни направили майже 5 тисяч звернень, а мобільному застосунку «Дія» вже згенеровано 346 сертифікатів.

За словами Шмигаля, середня сума кожного близько 2 млн грн. Це ресурс для купівлі нового житла, і незабаром люди зможуть цим скористатися.

«Третій компонент програми — компенсації за зроблені власним коштом ремонти. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Виплати розпочнуться у 2024 році. Механізм буде простим, зрозумілим, аналогічним до інших компонентів «єВідновлення», — зазначив прем'єр.

Нагадаємо

Перший етап передбачав ремонти пошкоджених будинків вартістю до 200 тисяч гривень. Під час другого можна було отримати компенсацію за повністю знищене житло.