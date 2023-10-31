Світові центробанки закупили рекордну кількість золота за 9 місяців 2023 року

Світовий попит на золото без урахування позабіржової торгівлі скоротився у третьому кварталі на 6%, порівняно з рівнем минулого року. Про це повідомила Всесвітня рада із золота (World Gold Council), за даними якої світове споживання золота за квартал склало 1147,5 тонни.

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Попит на золото

З урахуванням позабіржових поставок та потоків запасів загальний попит на золото у світі зріс на 6% порівняно з минулим роком та становив 1267 тонн, підрахували у WGC.

Центральні банки різних країн світу, порівняно з попереднім роком, скоротили обсяги покупок для поповнення золотовалютних резервів.

Однак, накопичена з початку 2023 року кількість придбаного банками дорогоцінного металу (800 тонн) виявилася рекордною для січня — вересня будь-якого року за всю історію ведення WGC своєї статистики (з 2000 року).

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Чисті покупки золота центральними банками для поповнення резервів становили за три місяці 337 тонн. Це третій за величиною показник за історію підрахунків. Проте покупки дорогоцінного металу знизилися на 27% порівняно з рекордним обсягом, зафіксованим у третьому кварталі 2022 року на рівні 459 тонн.

Хто найбільше купив золота

Народний банк Китаю (НБК) став найбільшим покупцем золота у світі у третьому кварталі, збільшивши за три місяці свої золоті резерви на 78 тонн. З початку року НБК збільшив свої золоті запаси на 181 тонну до 2192 тонн, що еквівалентно 4% від загального обсягу резервів.

За даними WGC, покупки золота банком росії у третьому кварталі склали 3 тонни. Індія за три місяці купила 9 тонн, Узбекистан — 7 тонн, Чехія — 6 тонн, Сінгапур — 4 тонни, Катар — 3 тонни, Філіппіни — 2 тонни та Киргизстан — 1 тонну золота.

За перші дев'ять місяців року закупівлі центральних банків золота вже досягли 800 тонн переважно завдяки покупкам регуляторів Китаю (181 тонна) та Польщі (105 тонн), а також позабіржовим покупкам. Це найвищий показник за такий період, починаючи з 2000 року.

За прогнозами WGC, сильна тенденція купівлі золота з боку центральних банків збережеться до кінця року. У компанії не виключають перевищення підсумкового показника 2022 року, який став найбільшим за останні 55 років.

«На тлі зростання геополітичної напруженості і очікувань продовження активних покупок з боку центральних банків попит на золото може несподівано зрости», — розповіла старший аналітик ринків WGC Луїза Стріт.