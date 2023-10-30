Ціна на золото зійшла з позначки понад $2000 за унцію після перевищення цього порога вперше з травня після початку обережнішого наземного вторгнення Ізраїлю в Сектор Гази, ніж він спочатку планувалося, пише Bloomberg.
Золото подешевшало після початку операції Ізраїлю
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Це послабило побоювання, що масове вторгнення призведе до регіональної ескалації конфлікту.
Попит на золото
Попит на дорогоцінний метал помітно зріс із 7 жовтня, подорожчавши більш ніж на 9% на тлі збільшення попиту на активи-притулки.
Ймовірно, зростання золота продовжиться, якщо напруженість на Близькому Сході зросте, оскільки інвестори роблять ставки на поширення конфлікту незабаром на ширший регіон, важливий з погляду постачання енергоносіїв.
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Конфлікт змінив курс процентної ставки США та прибутковості казначейських облігацій як основного драйвера цін на золото.
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