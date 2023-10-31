Укрпошта знизила на 10% тарифи на доставлення посилок з України до Канади та на 20% на доставлення з Канади до України. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Укрпошта знизила тарифи та строки доставлення посилок до Канади
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Також тепер отримувати посилки з України можна у всіх 6400 відділеннях Пошти Канади.
«Не треба їхати до Торонто чи Онтаріо. Відправляти посилку можна з будь-якого відділення Canada Post в Україну і, відповідно, з України на будь-яку адресу одержувача по всій Канаді», — написав Смілянський.
Крім зниження тарифів, Укрпошта продовжила на 2024 рік знижку 18% на доставлення дрібних пакетів Prime до 2 кг. Цей вид відправлень найпопулярніший серед українців. Весь шлях таких дрібних пакетів відстежується онлайн, а доставлення здійснюється пріоритетно на адресу одержувача. Ціна стартує від $7,5 за відправлення.
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У Канаді відправлення з України прибуватимуть до трьох аеропортів, а не до одного, як раніше. Таким чином, час доставлення Канадою становитиме від 1 до 4 днів, а з будь-якого населеного пункту України на адресу призначення в Канаді — від 8 до 16 днів.
Оформити відправлення до Канади можна у відділеннях Укрпошти та онлайн — в особистому кабінеті та мобільному застосунку. У разі онлайн-оформлення посилок та EMS клієнти отримують також welcome-знижку 3%, а для надсилання Prime діє автоматична система лояльності до 10%.
Також Смілянський анонсував зниження тарифів на відправлення в США.
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