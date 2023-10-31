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31 жовтня 2023, 9:17 Читать на русском

Укрпошта підвищила тарифи на передплату газет та журналів на 2024 рік

Послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15,00 грн (без ПДВ). Про це йдеться у повідомленні компанії.

Послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15,00 грн (без ПДВ).

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Як пояснює підвищення Укрпошта

«Досі вартість операцій, пов’язаних із доставкою газет і журналів, розраховувалася залежно від декількох складових: ваги й обсягу видання (шпальт) та кількості виходів на мінімальний термін передплати. Відтепер достатньо вибрати сферу розповсюдження медіа: загальнодержавне чи місцеве», — йдеться у повідомленні.

Доставка одного примірника становитиме:

  • для загальнодержавних медіа — 5,00 грн;
  • для місцевих медіа — 4,00 грн.

Як порівняти, доставка Укрпоштою простого листа — 12 грн, а відправлення за послугою «Укрпошта Документи» — 45 грн (у конкурентів — від 55 грн).

Передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької й Херсонської областей.

На загальнодержавні друковані медіа — до 20 грудня, а на місцеві — до 26 грудня 2023 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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