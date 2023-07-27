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27 липня 2023, 17:10 Читать на русском

Рада розширила перелік держсільгоспземель, які здаватимуться в оренду через Прозорро.Продажі

27 липня 2023 року парламент ухвалив законопроєкт № 7588 про підвищення ефективності використання державних сільськогосподарських земель. Про це заявив СЕО Прозорро.Продажі. Сергій Бут.

27 липня 2023 року парламент ухвалив законопроєкт № 7588 про підвищення ефективності використання державних сільськогосподарських земель.

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Що це означає

«Ухвалені парламентом зміни розширюють категорії державних сільгоспземель, що передаватимуться в оренду через онлайн-аукціони в електронній торговій системі Прозорро.Продажі, що в результаті допоможе підвищити надходження до держбюджету. За майже два роки роботи земельних онлайн-аукціонів в державній електронній торговій системі до бюджетів різних рівнів надійшло щонайменше 1.4 млрд гривень, понад 1 млрд від продажу та понад 380 млн/рік від оренди — за час повномасштабної війни», — зазначив Бут.

Документом передбачається, що державні та комунальні підприємства, установи, організації, які мають від 100 га сільгоспземлі у постійному користуванні (у тому числі ділянки у віданні НАН та НААН), будуть перетворені на акціонерні товариства з державною часткою 100%.

Читайте:Земельні аукціони в системі «Prozorro.Продажі» поповнили бюджети на 1,4 мільярда

Парламент змінив право постійного користування земельними ділянками на суборенду, водночас залишивши ці землі у державній власності.

Відтепер новостворені АТ передаватимуть землі в суборенду виключно через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі. Раніше такі установи не мали законної можливості передавати в оренду ці землі, оскільки не є їхніми власниками.

Крім того, запроваджується можливість здачі земель в суборенду через онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі. Відповідно до ухвалених змін, Кабінет міністрів зможе також вилучати сільгоспземлі для передачі іншим державним підприємствам.

Нагадаємо

Продаж земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності відповідно до Земельного кодексу заборонений.

Джерело: Мінфін
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