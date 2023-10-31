У жовтні Україна залучила майже $2,8 мільярда грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів

У жовтні 2023 року до державного бюджету України надійшло близько $2,8 млрд зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Донори у жовтні 2023 року

Європейський Союз — $1,6 млрд (пільгове фінансування);

Сполучені Штати Америки — $1,15 млрд (грант).

Кошти від ЄС — дев’ятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро, із яких Україна отримала вже 15 млрд євро.

Грант від США — частини п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). У 2023 році Україна отримала вже $10,9 млрд грантового фінансування від Сполучених Штатів.

Куди спрямовується фінансування

Міжнародне фінансування спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я.

Загалом за 10 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько $35,4 млрд зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.