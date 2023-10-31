У жовтні 2023 року до державного бюджету України надійшло близько $2,8 млрд зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
У жовтні Україна залучила майже $2,8 мільярда грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів
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Донори у жовтні 2023 року
- Європейський Союз — $1,6 млрд (пільгове фінансування);
- Сполучені Штати Америки — $1,15 млрд (грант).
Кошти від ЄС — дев’ятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро, із яких Україна отримала вже 15 млрд євро.
Грант від США — частини п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). У 2023 році Україна отримала вже $10,9 млрд грантового фінансування від Сполучених Штатів.
Куди спрямовується фінансування
Міжнародне фінансування спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я.
Загалом за 10 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько $35,4 млрд зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.
Коментарі - 1
Гранты в основном дают США, поэтому фактически они эти деньги «подарили» (сознательно ещё до выделения) и поэтому хотять видет отдачу от своих денег в виде военных результатов и борьбы с коррупцией.
Свежая статья TIME про Зеленского как раз таки подчёркивает значительную роль коррупции в ситуации, где сейчас не выделяют денег. Поэтому справедливо республиканцы выставили требования на жёсткий контроль всех использованных средств и задаются вопросом «что мы получаем».
Кредиты в основном даёт ЕС (и часть от МВФ) — с возвратом в будущем, т. е. это всё ляжет на плечи налогоплательщиков. Списывать никто не будет, т.к. это равно дефолту (с закрытием доступа к рыночному кредитованию), только реструктуризация. Но и Европа понимает что эти кредиты имеют риск быть невозвращены, поэтому уже не спешит давать новые деньги в т. ч. из-за коррупции.
Сейчас мало кто говорит о коррупции. Президент молчит, Верховная рада тоже не особо эту тему поднимает, «волонтёры» замешанные в мутных схемах по разворовыванию гуманитарки — прекрасно себя чувствуют на свободе без угрызения совести.
Но конечно, как перестанут выделять деньги или сильно уменьшат помощь (а напомню — сейчас ничего ещё практически не выделено на 2024 год) — будут просто кричать что это «западные партнёры» такие плохие и нас кинули просто так ни за что. Но время всё расставит на места, увидим.