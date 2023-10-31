Курс валют на 31 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 31 жовтня, на готівковому ринку курс долара знизився на 1 копійку у покупці і не змінився у продажу. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

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Валютний ринок

В обмінниках долар подешевшав на 9 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Курс євро у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу зріс на 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 39,80 грн, а продають за 40,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,81−37,90, євро — 40,14−40,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,33−36,35 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,59−38,60 грн/євро.

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