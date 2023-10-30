У разі масштабування військових дій на Близькому сході на тлі війни Ізраїлю з угрупованням ХАМАС ймовірно суттєве подорожчання цін на нафту, прогнозують у Світовому банку. Про це пише The New York Times.
Світовий банк прогнозує стрибок цін на нафту через ескалацію війни в Ізраїлі
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Згідно із прогнозами фахівців, «чорне золото» може злетіти в ціні на 75%.
Таку «ринкову картину» у Світовому банку описують при потенційній великій ескалації військового конфлікту між Силами оборони Ізраїлю та бойовиками ХАМАСу, що здатне перерости на «ширший конфлікт на Близькому Сході».
У публікації також зазначається, що можливість глобального енергетичного шоку після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня стала «нагальним питанням для економістів та політиків, які весь минулий рік намагалися боротися з інфляцією».
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