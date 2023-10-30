ЄЦБ продовжить тиснути на європейські банки для виходу з росії

Європейський центральний банк продовжував тиснути на європейські банки, щоб вони послабили зв’язки з росією.Про це голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енрія заявив у інтерв'ю Financial Times, передає Reuters .

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Тиск на банки

«Ми продовжуємо тиснути на банки, щоб вони скоротили присутність і, можливо, вийшли (з росії, — ред.)», — сказав Енрія.

Водночас він зауважив, що іноземному бізнесу складно отримати дозвіл російської влади на продаж активів.

«Ми визнаємо, що існують юридичні обмеження, і що для того, щоб вийти з бізнесу, вам потрібно знайти відповідних покупців і вам потрібно отримати дозвіл від місцевої влади в росії, що не завжди легко», — додав голова наглядової ради ЄЦБ.

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