Європейський центральний банк продовжував тиснути на європейські банки, щоб вони послабили зв’язки з росією.Про це голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енрія заявив у інтерв'ю Financial Times, передає Reuters.
ЄЦБ продовжить тиснути на європейські банки для виходу з росії
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Тиск на банки
«Ми продовжуємо тиснути на банки, щоб вони скоротили присутність і, можливо, вийшли (з росії, — ред.)», — сказав Енрія.
Водночас він зауважив, що іноземному бізнесу складно отримати дозвіл російської влади на продаж активів.
«Ми визнаємо, що існують юридичні обмеження, і що для того, щоб вийти з бізнесу, вам потрібно знайти відповідних покупців і вам потрібно отримати дозвіл від місцевої влади в росії, що не завжди легко», — додав голова наглядової ради ЄЦБ.
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