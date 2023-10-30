Мінцифри готує пілотний проєкт «смартмобілізації»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

30 жовтня 2023, 13:15 Читать на русском

Мінцифри готує пілотний проєкт «смартмобілізації»

В Україні готуються до запуску проєкта так званої «смартмобілізація». Це дасть змогу громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони хочуть мобілізуватися. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна.

В Україні готуються до запуску проєкта так званої «смартмобілізація».

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За його словами, пілот проєкту планується до запуску «через місяць-два». Спочатку він буде розрахований на операторів дронів.

«Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися», — пояснив міністр.

Урядовець уточнив, що якщо громадянин залишить заявку, пройде рекрутерів, тести та навчання, то потрапить у роту ударних дронів і на «ту посаду, на яку сам себе мобілізував».

«Це дуже важливо для комунікації між державою та українцями про справедливість, про чесність і про дотримання правил», — наголосив Федоров.

Після запуску нововведення можна буде побачити, скільки українців мобілізуватимуться самостійно, як вони проходитимуть відбір, та як вони після цього будуть служити, наскільки будуть мотивовані, додав міністр.

За його словами, це може бути першим пілотом, першим кроком для того, щоб запустити подібну умовну «смартмобілізацію».

"Дуже важливо, що повинно змінитися все, і ми в пілоті це передбачаємо. Ти не повинен йти в військкомат. Ти проходиш онлайн-тест, приходиш у нормальне приміщення до рекрутера, тобі пояснюють ще раз, де ти можеш служити.

Після цього, якщо ти підходиш по характеристиках, проходиш навчання, в якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш на поле бою", — зазначив Федоров.

Запрошуємо на найбільшу конференцію стосовно інвестицій від «Мінфіну» — «Жити на відсотки».

Це унікальний шанс дізнатися про таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал. Простими словами про важливе!

Приєднуйся до нас за цим посиланням!

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+25
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 жовтня 2023, 13:51
#
Ну и как это отразится на финансовом рынке Украины?
Уважаемая редакция, вы удаляете подобные новости в «переговорной» и тут же их тиражируете в «ленте» новостей
(не есть публичное обсуждение действий модераторов)
+
0
Три літри
Три літри
30 жовтня 2023, 14:05
#
(не есть публичное обсуждение действий модераторов)

тут будь-яка критика роботи журналістів сприймається к обговорення дій модераторів
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 28 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами