ЄБРР очікує, що інвестиції в Україну становитимуть близько 1,5 мільярда євро на рік

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Інвестиції в Україну

За її словами, сума остаточно не встановлена, тому може зрости. Однак досі існує нагальна потреба в підтримці України після вторгнення Росії, особливо енергетичного сектора та інфраструктури країни.

«Це залежить від сценаріїв, але я б очікувала принаймні такого ж, в середньому на рівні 1,5 мільярда євро на рік, у контексті війни. Але якби реконструкція справді почала прискорюватися, то, ймовірно, збільшилася б», — сказала Рено-Бассо в кулуарах заходу в Chatham House у Лондоні.

Президентка ЄБРР наголосила на актуальності підтримки енергетичної безпеки України та її інфраструктури.

«Якщо не буде опалення, не буде електрики, зима буде дуже важкою. Тому ми переважно на цьому зосереджувалися», — зазначила вона.