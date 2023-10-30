ВВП Німеччини у третьому кварталі знизився менше, ніж очікувалося

ВВП Німеччини у третьому кварталі 2023 року зменшився на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями. Про це йдеться у звіті Федерального статистичного агентства ФРН (Destatis), яке представило попередні дані.

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Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав зниження ВВП на 0,3%.

Нагадаємо

Раніше економісти прогнозували, що Німеччина не уникне другої рецесії цього року, оскільки економіка, яку вже давно вважають локомотивом Європи, «кульгає» через тривалу промислову слабкість.

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