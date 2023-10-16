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16 жовтня 2023, 12:17 Читать на русском

Економісти прогнозують Німеччині другу рецесію за рік

Німеччина не уникне другої рецесії цього року, оскільки економіка, яку вже давно вважають локомотивом Європи, «шкутильгає» через тривалу промислову слабкість. Про це пише Bloomberg із посиланням на прогнози економістів.

Німеччина не уникне другої рецесії цього року, оскільки економіка, яку вже давно вважають локомотивом Європи, «шкутильгає» через тривалу промислову слабкість.
Фото:depositphotos

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Очікування експертів

Так, згідно з експертним опитуванням, яке провело агентство, ВВП найбільшої економіки Європи у третьому кварталі скоротився на 0,2%, а до кінця року впаде ще на 0,1%.

Прогнози експертів свідчать про те, що потім почнеться слабке відновлення.

«Економічне зростання буде слабким протягом багатьох років через низку структурних проблем», — сказав старший економіст Дослідницького інституту Handelsblatt в Дюссельдорфі Денніс Хухзермайєр.

Серед причин, за його словами, низький експортний попит у Китаї та енергетична криза.

«Отже, німецька економіка скоротиться цього року і зіткнеться з неяскравим зростанням у наступні роки», — сказав він.

Колективний прогноз припускає, що Німеччина переживе п'ять кварталів поспіль без будь-якого зростання.

Прогнози також показують, що ВВП Німеччини впаде на 0,4% у 2023 році і відновиться лише на 0,5% наступного року. Це набагато слабше відновлення, ніж передбачалося у свіжих прогнозах Міжнародного валютного фонду або уряду Німеччини (0,9% та 1,3% відповідно).

Яким би не був результат наступного року, перспективи країни продовжують турбувати світових фінансових посадовців.

«Ми бачимо довготривалі виклики для зростання», — заявила заступник директора Європейського департаменту МВФ Оя Селасун журналістам у Марракеші.

«Є досить багато речей, над якими Німеччина повинна працювати», — додала вона.

Джерело: Мінфін
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