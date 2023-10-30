Акції китайської Evergrande впали на 23% і досягли рекордного мінімуму

Акції китайської компанії Evergrande на Гонконзькій фондовій біржі в моменті впали на 22,89% і досягли мінімуму за всю свою історію на рівні 0,182 гонконгського долара ($0,023 за поточним курсом). Про це пише РБК.

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Що відбувається

Ринок оцінює новини про те, що Високий суд Гонконгу переніс розгляд позову про ліквідацію Evergrande із 30 листопада на 4 грудня. Повідомлення про це опубліковано на сторінці забудовника на сайті HKEX.

Початкова негативна реакція могла бути викликана попередженням судді Лінди Чан про те, що наступне слухання буде останнім перед ухваленням рішення про ліквідацію, тобто більше засідання не переноситимуть.

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Чан заявила, що до 4 грудня компанії Evergrande має надати конкретний оновлений план з реструктуризації, інакше компанія, швидше за все, буде ліквідована, передає Reuters.

Але учасники торгів зрештою могли позитивно сприйняти новини про те, що забудовник із найбільшим у світі боргом все ж таки отримав додатковий час для того, щоб доопрацювати план реструктуризації своїх зобов'язань.