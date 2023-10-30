Курс валют на 30 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

​У понеділок, 30 жовтня, на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці та у продажу подешевшало на 5 копійок.

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Валютний ринок

В обмінниках долар не змінився у купівлі та у продажу. Курс євро у покупці подешевшав на 2 копійки, а у продажу на 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,05 грн. Євро купують за 39,85 грн, а продають за 40,45 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−37,95, євро — 40,15−40,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,41−36,43 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,44−38,45 грн/євро.

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