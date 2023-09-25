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25 вересня 2023, 19:20 Читать на русском

Uklon долучився до податкового простору Дія.City

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу Дія.City доєднався український сервіс онлайн-виклику авто Uklon. Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу Дія.

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Міністр зазначив, що Uklon є компанією, яка запустила перший в Україні сервіс для виклику авто онлайн. Компанія розвиває цілу екосистему власних ІТ-продуктів — від застосунку для водіїв до CRM-системи, для того, щоб сотні тисяч користувачів могли замовляти таксі в кілька кліків.

«Вітаю Uklon у Дія.City. Менші податки, інструменти венчурного інвестування, спеціальні правові умови й інші переваги простору допоможуть компанії швидше розвиватися та масштабуватися на міжнародні ринки», — додав Федоров.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
zig4free
zig4free
25 вересня 2023, 20:13
#
ПНХ Уклоны Уберы Болты и другая шваль!
Шо там с оплатами через валюту?
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