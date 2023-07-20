Euroclear заробив 1,7 мільярда євро на заморожених російських активах

Міжнародний депозитарій Euroclear за підсумками першого півріччя 2023 року отримав 1,74 млрд євро у вигляді відсоткових доходів від інвестування заморожених російських активів. Про це повідомляє Бізнес.Цензор.

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У звітності компанії зазначається, що такі відсоткові доходи обумовлені рівнем відсоткових ставок та сумою залишків коштів, які Euroclear зобов'язаний інвестувати.

Зокрема, у першому кварталі 2023 року цей показник становив 734 млн євро, за перше півріччя 2022 року — 110 млн євро, за весь минулий рік — 821 млн євро.

Водночас рада директорів Euroclear очікує, що темпи зростання відсоткових доходів уповільняться у другій половині 2023 року.

Euroclear також зазначає, що Єврокомісія розглядає різні варіанти використання доходів від заблокованих російських активів, які утримуються фінансовими інституціями, включаючи Euroclear, для фінансування відновлення України.

Депозитарій додає, що має на меті мінімізацію потенційних юридичних, технічних та операційних ризиків, які можуть виникнути для нього та його клієнтів у результаті реалізації будь-яких пропозицій Єврокомісії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно повністю конфіскувати заморожені російські активи, і замість цього зосереджується на тимчасовому використанні цих активів.