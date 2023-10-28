Хомутиннік продав свою частку в агрохолдингу Kernel

Інвестиційний фонд українського бізнесмена Віталія Хомутинніка Cascade Investment Fund, який володів 7% пакету акцій Kernel, продав усі акції агрохолдингу. Про це повідомляє українська редакція Forbes.

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У письмовому коментарі виданню Хомутиннік повідомив, що Cascade Investment Fund з 2021 року продав понад третину пакета акцій Kernel на публічно оголошених зворотних викупах shares buy-back.

Бізнесмен додав, що решту акцій, попри майже втричі меншу ціну, фонд продав після оголошеного у 2023 році делістингу.

«Це була єдина можливість отримати ліквідність», — зазначив Хомутиннік.

За словами бізнесмена, він почав виходити з українських активів ще до повномасштабного вторгнення рф.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що агрохолдинг Kernel після пів року перемовин домовився з кредиторами про продовження строків сплати тіла кредиту на майже рік, а також про дисконт погашення у 25%.

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