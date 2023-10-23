Агрохолдинг Kernel після пів року перемовин домовився з кредиторами про продовження строків сплати тіла кредиту на майже рік, а також про дисконт погашення у 25%. Про це йдеться у повідомленні на сайті Варшавської біржі.
Kernel Веревського домовився з кредиторами про відтермінування сплати боргів
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Деталі
Агропромислова компанія Kernel, що належить Андрію Веревському, домовилась із кредиторами про продовження кредитних ліній на $733 млн до середини 2024 року. Компанія буде платити лише відсотки за кредитами, які були взяті до повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Зазначається, що Kernel не буде оголошувати потенційні або фактичні дефолти, які виникли через вторгнення росії в Україну.
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Kernel домовилась про відтермінування сплати боргів з ING PXF, фонд Natixis PXF, Європейським банком реконструкції і розвитку, Європейським інвестиційним банком.
Кредитори також дозволили Kernel сплачувати «довоєнні» кредити із дисконтом 25%, але для цього потрібно отримати додаткове погодження від всіх кредиторів.
«Один з кредиторів вже погодився на повне погашення з дисконтом», — йдеться в повідомлені Kernel.
Кредитори висунули Kernel умови за яких вони погодили реструктуризацію. Серед цих умов: підтримка кошика капітальних витрат для підтримки поточних операцій і здійснення передоплати готівкою.
«Ще одна умова — підтримка акціонерів шляхом нової ін'єкції капіталу — була виконана 1 вересня 2023 року», — зазначається у повідомлені.
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