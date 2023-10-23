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23 жовтня 2023, 16:43 Читать на русском

Kernel Веревського домовився з кредиторами про відтермінування сплати боргів

Агрохолдинг Kernel після пів року перемовин домовився з кредиторами про продовження строків сплати тіла кредиту на майже рік, а також про дисконт погашення у 25%. Про це йдеться у повідомленні на сайті Варшавської біржі.

Агрохолдинг Kernel після пів року перемовин домовився з кредиторами про продовження строків сплати тіла кредиту на майже рік, а також про дисконт погашення у 25%.
Фото: depositphotos

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Деталі

Агропромислова компанія Kernel, що належить Андрію Веревському, домовилась із кредиторами про продовження кредитних ліній на $733 млн до середини 2024 року. Компанія буде платити лише відсотки за кредитами, які були взяті до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Зазначається, що Kernel не буде оголошувати потенційні або фактичні дефолти, які виникли через вторгнення росії в Україну.

Читайте: Kernel йде з Варшавської біржі: чому Веревський хоче зробити компанію приватною

Kernel домовилась про відтермінування сплати боргів з ING PXF, фонд Natixis PXF, Європейським банком реконструкції і розвитку, Європейським інвестиційним банком.

Кредитори також дозволили Kernel сплачувати «довоєнні» кредити із дисконтом 25%, але для цього потрібно отримати додаткове погодження від всіх кредиторів.

«Один з кредиторів вже погодився на повне погашення з дисконтом», — йдеться в повідомлені Kernel.

Кредитори висунули Kernel умови за яких вони погодили реструктуризацію. Серед цих умов: підтримка кошика капітальних витрат для підтримки поточних операцій і здійснення передоплати готівкою.

«Ще одна умова — підтримка акціонерів шляхом нової ін'єкції капіталу — була виконана 1 вересня 2023 року», — зазначається у повідомлені.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
23 жовтня 2023, 17:47
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Передоплата готівкою??? Так о звідки ріст долара на чорному ринку… Вереський пилососить і сині і білі…
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