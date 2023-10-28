НБУ за тиждень зменшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 23 по 27 жовтня, купив на міжбанківському валютному ринку $1,55 млн і продав $676,70 млн. Чистий продаж валюти становив $675,15 млн проти $735,34 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $60,19 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $209,97 млн;

продав $22 613,65 млн.

Чистий продаж валюти становив $22 403,68 млн.

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