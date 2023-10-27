Коломойському продовжили арешт

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін перебування під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського ще на місяць до 2 грудня включно. Про це стало відомо з трансляції засідання суду, повідомляє ЕП.

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Рішення ухвалила слідча суддя Олена Мєлєшак. На продовженні арешту на 2 місяці наполягала сторона звинувачення. Термін попереднього запобіжного заходу спливав 2 листопада.

Розмір застави залишили попереднім — 3,9 млрд грн.

Суддя Мєлєшак зобов'язала керівництво СІЗО, де Коломойський відбуває арешт, організувати йому повне медичне обстеження.

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Нагадаємо

2 вересня СБУ, БЕП та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

15 вересня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, який отримав нову підозру за трьома статтями — у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень. Суддя змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір 3 млрд 891 млн гривень.

7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень Приватбанку.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після оголошення підозри Ігорю Коломойському вжили заходи щодо арешту його активів.