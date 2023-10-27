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27 жовтня 2023, 14:03 Читать на русском

Працює з російським ВПК: НАЗК внесло італійську Camozzi до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло італійську групу компаній Camozzi до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло італійську групу компаній Camozzi до переліку міжнародних спонсорів війни.
Фото: camozzi.com

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Причина

Як повідомили в НАЗК, відповідне рішення ухвалили тому, що компанія продовжує вести бізнес у росії, співпрацює з російським військово-промисловим комплексом, а її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму.

Міжнародний концерн Camozzi Group виробляє пневмоапаратуру та пневмообладнання, пневмосистеми і пневмоавтоматику. Компанія є одним зі світових лідерів у цій галузі.

Вона представлена у 78 країнах світу, зокрема і у рф. Заводи Camozzi не припинили свою діяльність після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Пневматичне обладнання є важливою складовою багатьох галузей промисловості, оскільки воно допомагає в автоматизації робочих процесів.

Клієнтами Camozzi у рф є саме заводи ВПК агресора, продукція яких активно використовується у війні проти України:

  • ВАТ «Ижорские заводы»;
  • ВАТ «Коломенський завод»;
  • ВАТ «Силовые машины»;
  • ВАТ «НПК «Уралвагонзавод»;
  • холдинг «ПетрозаводскМаш».

Крім того, італійська Camozzi Group з початку повномасштабної агресії рф співпрацює з підсанкційним AT «Тихвинский вагоностроительный завод» та АТ «Челябинский цинковый завод», який контролюється підсанкційними російськими олігархами Іскандаром Махмудовим та Андрієм Бокаревим.

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До того ж відомо, що попри російську окупацію, досі працює «Механосборочный завод Камоцци Пневматика» у Сімферополі. Утім, сама компанія Camozzi на своєму офіційному сайті ніде не зазначає про свою роботу в Криму, ймовірно, побоюючись міжнародного осуду.

У росії Camozzi працює через ТОВ «Камоцци Пневматика», має 32 відділення, 500 співробітників та 80 тис. підприємств-клієнтів. Крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи таким чином російську економіку та рівень зайнятості населення.

В Україні Camozzi Group теж представлена. Зокрема, в переліку засновників юридичної компанії Camozzi в Україні залишається громадянин росії Алексей Кістиченко, який наразі очолює російське представництво Camozzi.

Джерело: Мінфін
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