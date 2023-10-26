Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до списку кандидатів на санкції топпредставника найбільшої приватної міжнародної алкогольної компанії у світі Bacardi, яка вже внесена у список міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться у повідомленні НАЗК.
НАЗК внесло одного з керівників Bacardi до переліку кандидатів на санкції
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Про кого йде мова
Йдеться про Константина Якімова, який раніше керував українським офісом Bacardi, а зараз очолює представництво компанії в Казахстані.
НАЗК вже передало до СБУ пропозиції щодо застосування санкцій проти Якімова, введення яких має на меті вплинути на стратегічні рішення компанії та стимулювати її вихід з російського ринку.
Читайте: Україна визнала алкогольну компанію Bacardi спонсором війни
«У осіб, щодо яких ще не застосовані санкції, але які вже перебувають у переліку кандидатів на санкції, майже одразу починають виникати різні проблеми, яких вони не мали раніше. Наприклад, при відкритті рахунків у закордонних банках або оформленні віз для виїзду за кордон», — йдеться в повідомленні.
Коментарі - 1
Редакція Мінфіна як зазвичай тупо скопіпастила чиюсь інформацію і навіть палець о палець не вдарила щоб зробити з цього новину для фінансового сайта: «Варто зауважити, що Константин Якімов є громадянином Російської Федерації і впливає на прийняття рішень компанією щодо збереження її присутності на російському ринку.»
«У осіб, щодо яких ще не застосовані санкції, але які вже перебувають у переліку кандидатів на санкції, майже одразу починають виникати різні проблеми, яких вони не мали раніше. Наприклад, при відкритті рахунків у закордонних банках або оформленні віз для виїзду за кордон», — йдеться в повідомленні.
Враховуючи що шанси Якімова оформлювати візи в посольствах на теріторії України дорівнюють 0 — ці санкції мають приблизно стільки ж сенсу.