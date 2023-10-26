НАЗК внесло одного з керівників Bacardi до переліку кандидатів на санкції

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до списку кандидатів на санкції топпредставника найбільшої приватної міжнародної алкогольної компанії у світі Bacardi, яка вже внесена у список міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

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Про кого йде мова

Йдеться про Константина Якімова, який раніше керував українським офісом Bacardi, а зараз очолює представництво компанії в Казахстані.

НАЗК вже передало до СБУ пропозиції щодо застосування санкцій проти Якімова, введення яких має на меті вплинути на стратегічні рішення компанії та стимулювати її вихід з російського ринку.

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«У осіб, щодо яких ще не застосовані санкції, але які вже перебувають у переліку кандидатів на санкції, майже одразу починають виникати різні проблеми, яких вони не мали раніше. Наприклад, при відкритті рахунків у закордонних банках або оформленні віз для виїзду за кордон», — йдеться в повідомленні.