Курс валют на 27 жовтня: Долар готівковому ринку подешевшав на 6 копійок, євро — на 10 копійок

У п'ятницю, 27 жовтня, на готівковому ринку курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подешевшало на 10 копійок.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у купівлі втратив 2 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу зріс на 1 копійку.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,51−38,05 грн. Євро купують за 39,90 грн, а продають за 40,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−38,00, євро — 40,20−40,39 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,47−36,49 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,50−38,51 грн/євро.

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