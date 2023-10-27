Новий майнер від Bitmain, у Британії спростили конфіскацію криптоактивів: що нового на ринку

У Великій Британії ухвалили закон про вилучення криптовалют, отриманих незаконним шляхом

Парламент Сполученого Королівства ухвалив «Закон про економічну злочинність та корпоративну прозорість». Він розширює можливості влади щодо заморожування та конфіскації криптоактивів, пов'язаних з відмиванням грошей та незаконним обігом наркотиків.

Нові правила пов'язані з більш раннім нормативно-правовим актом, прийнятим у 2002 році «Законом про доходи від злочинної діяльності».

Автори документа розраховують, що з розширенням арсеналу доступних правоохоронним органам інструментів підвищиться ефективність механізму та прискориться процедура вилучення цифрових валют, пов'язаних зі злочинною діяльністю.

Одним із таких заходів є можливість проводити конфіскацію без обвинувальної постанови — коли є вагомі докази використання коштів у незаконних операціях.

Документ також містить положення, які дозволяють владі вилучати й інші інструменти, наприклад, які допомагають відстежити «злочинні» криптоактиви.

Законопроект ще має отримати королівське схвалення, аби стати законом.

Bitmain представила новий майнер потужністю 190 TH/s

Компанія-виробник пристроїв для видобутку криптовалют Bitmain випустила майнер Antminer T21 зі швидкістю хешування 190 TH/s за показником енергоефективності 19 J/T.

Пристрій призначений для видобутку криптовалют на алгоритмі SHA-256, включаючи біткоїн, Bitcoin Cash і Bitcoin SV.

Модель доступна для замовлення на сайті компанії, продажі почнуться в першому кварталі 2024 року.

Крім того, Bitmain представила новий план захисту від коливань ціни біткоїна. Ініціатива гарантує, що клієнти отримають відшкодування, якщо курс першої криптовалюти впаде нижче за певний рівень у період страхування.

План передбачає різну тривалість захисту — від місяця до пів року. При цьому виплати здійснюються миттєво.

SEC загрожують позови у разі відхилення біткоін-ETF — JPMorgan

Якщо Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) відмовиться схвалити заявки на спотові біржові фонди на основі першої криптовалюти, то «може спровокувати безліч судових позовів», вважають експерти JPMorgan. Про це повідомляє The Block.

«Ми вважаємо, що новий юридичний позов щодо запуску спотових біткоін-ETF — це не те, з чим SEC захоче знову зіткнутися», — зазначив керуючий директор компанії Ніколаос Панігірцоглу.

На його думку, негативний сценарій є малоймовірним, але «можливим».

У звіті сказано, що керуючі активами, схоже, досягли прогресу у співпраці з Комісією з технічної сторони питання та внесення поправок до документів, що прояснюють положення про маніпулювання ринком та об'єднання клієнтських коштів.

За словами аналітиків, недавній зліт біткоїна до $35 000 «підживлювався інституційним попитом», на відміну від показників роздрібної торгівлі, що спостерігаються в попередніх кварталах.

«Наприклад, наша позиція щодо біткоїн-ф'ючерсів на торговій біржі Чикаго, яка використовується в основному інституційними інвесторами, різко зросла за останній тиждень, піднявшись не тільки до найвищого рівня цього року, але і до рівнів, що останній раз спостерігалися в серпні 2022 року», — Наголосили аналітики.

При цьому JPMorgan додали, що еквівалентна Ethereum-позиція залишається «стриманою».

Наступного року Туреччина планує запровадити податок на криптовалюти — ЗМІ

Уряд Туреччини планує запровадити податок на криптовалюти наступного року та завершить дослідження, щоб визначити цифрові активи у турецькій правовій системі. Це відбито у річному плані президента країни на 2024 рік, повідомляє Webtekno.

У ньому вказується кілька положень, що стосуються криптовалют. Зокрема, щодо оподаткування цифрових віртуальних активів, будуть завершені дослідження для визначення цих активів у правовій системі Туреччини.

Таким чином, криптоактиви будуть чітко визначені, і ті, хто торгує криптовалютами, оподатковуватимуться на прибуток, який вони отримують від них.

Варто зазначити, що у Туреччині зросла кількість криптовалютних інвесторів.

Згідно з останнім звітом криптовалютної біржі KuCoin, більша частина дорослого населення Туреччини звернулося до криптовалют, прагнучи захистити своє багатство та заощадження від швидкої інфляції та девальвації валюти.

52% турецьких громадян віком від 18 до 60 років інвестували у криптовалюти, що на 12% більше ніж 40% у листопаді 2021 року. Це зростання особливо помітне серед жінок (47%).