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27 жовтня 2023, 9:33 Читать на русском

У Мінвідновлення заперечують зупинку роботи нового морського коридору до портів Одеси

У Міністерстві відновлення України заперечують повідомлення про те, що Україна призупинила рух суден новим коридором з портів Одеси через загрозу з боку російських військових літаків. Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

У Міністерстві відновлення України заперечують повідомлення про те, що Україна призупинила рух суден новим коридором з портів Одеси через загрозу з боку російських військових літаків.
Фото: freepik.com

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«Інформація щодо скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності. Всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами», — йдеться в повідомленні.

У Мінвідновлення наголосили, що враховуючи, що коридор було впроваджено в надскладних умовах військової агресії росії, його функціонування відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов.

Також повідомляється, що наразі, в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 23 судна. Всього коридором на вхід скористалося 51 судно. 33 судна експортувало понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів.

Нагадаємо

Вчора консалтингова компанія Barva Invest з посиланням на Адміністрацію морпортів України повідомила, що Україна призупинила використання нового чорноморського зернового коридору через загрозу з боку російських військових літаків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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