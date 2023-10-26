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26 жовтня 2023, 16:30 Читать на русском

Україна призупинила новий зерновий коридор через загрозу з боку рф

26 жовтня, що Україна призупинила використання нового чорноморського зернового коридору через загрозу з боку російських військових літаків. Про це повідомила консалтингова компанія Barva Invest з посиланням на Адміністрацію морпортів України.

26 жовтня, що Україна призупинила використання нового чорноморського зернового коридору через загрозу з боку російських військових літаків.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Увечері 25 жовтня АМПУ опублікувала повідомлення про те, що рух суден до та з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року», — зазначили в Barva Invest.

Повідомляється, що таке призупинення де факто діє вже протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на «вибухову загрозу», що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації.

Попередньо, заборона діятиме 26 жовтня.

«Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено що вона буде продовжена», — повідомили в Barva Invest.

У повідомленні також йдеться про можливі наслідки призупинки зернового коридору

«Ці неочікувані обмеження означають простої суден. Очікуємо на негативну реакцію бізнесу на відсутність прогнозованості. Ті учасники ринку, які зараз зі своєї кишені виплачують гроші за простої, при подальшій діяльності в Україні будуть закладати ці ризики та перекладати додаткові затрати вниз по логістичному ланцюжку», — прогнозують в Barva Invest.

«Як завжди, в результаті це відчує виробник на рівні закупівельної ціни», — йдеться в повідомленні.

Передісторія

25 жовтня в ОК «Південь попередили про активізацію в районі морського зернового коридору російської авіації. Зокрема, росіяни скинули чотири вибухові пристрої.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
serrega
serrega
27 жовтня 2023, 6:22
#
Наче є спростування від профільного міністерства https://mtu.gov.ua/news/34834.html
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