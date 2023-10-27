Національний банк України встановив на 27 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,50 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.
НБУ підвищив офіційний курс гривні на три копійки
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
НБУ на 27 жовтня встановив офіційний курс євро на рівні 38,46.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі