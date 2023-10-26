Національний банк України встановив на 26 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,5312 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 4 копійки.
НБУ підвищив офіційний курс гривні на чотири копійки
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Валютний ринок
НБУ на 26 жовтня встановив офіційний курс євро на рівні 38,61 грн.
До закриття міжбанку курс долара знизився на 1 копійку у купівлі та продажу. Євро подешевшав на 6 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
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Джерело: Мінфін
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