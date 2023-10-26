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26 жовтня 2023, 19:30 Читать на русском

У НБУ анонсували зниження облікової ставки до 15% річних

Національний банк планує знизити облікову ставку та ставку за депозитними сертифікатами овернайт на наступному засіданні 15 грудня до 15% річних. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу з монетарної політики.

Національний банк планує знизити облікову ставку та ставку за депозитними сертифікатами овернайт на наступному засіданні 15 грудня до 15% річних.
Фото: НБУ

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«Наш прогноз передбачає, що в грудні буде зроблено наступний крок і буде знижено ставку на 1 відсотковий пункт», — сказав Ніколайчук.

Він уточнив, що надалі Нацбанк відповідно змінюватиме й ставки за іншими фінансовими інструментами — депозитними сертифікатами на три місяці та рефінансування, вказавши, що «тут регулятор має певне поле для маневру».

«На відміну від ставки за депозитними сертифікатами овернайт, яка жорстко прив'язана (до облікової ставки, — ред.), там цей спред, ця маржа може змінюватись в залежності від додаткових завдань Національного банку», — зауважив заступник голови НБУ.

Він додав, що новий дизайн монетарної політики «по нижньому кордону», коли ставки за депозитними сертифікатами овернайт дорівнюють обліковій ставці, планується зберегти і наступного року.

«Подальше пом'якшення процентної політики враховуватиме необхідність підтримки привабливості гривневих активів. За умови відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму, НБУ бачить можливість додаткового зниження облікової ставки на найближчому засіданні», — підтвердив голова НБУ Андрій Пишний.

Він також зазначив, що очікувана траєкторія інфляції та плани щодо подальших кроків щодо валютної лібералізації обмежують простір для пом'якшення процентної політики наступного року.

Пишний додав, що у зв'язку з цим зниження облікової ставки у 2024 році стане можливим лише у разі суттєвого зниження ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних із 27 жовтня та водночас залишило незмінними процентні ставки за своїми операціями з банками.

Ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином:

  • ставка за тримісячними ДС дорівнюватиме «обліковій ставці + 4 в. п.» (20%);
  • ставка за кредитами рефінансування дорівнюватиме «обліковій ставці + 6 в. п.» (22%).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+59
NN NN
NN NN
26 жовтня 2023, 19:38
#
А знизить до 13%
+
+42
AleksandrBank
AleksandrBank
26 жовтня 2023, 21:11
#
Норм, 15 реально норм. Сьогодні в Турції з 30 до 35 підняли.
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