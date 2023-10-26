Квартальний виторг Alphabet досяг $76,69 мільярда

Компанія Alphabet повідомила, що за липень-вересень 2023-го вона отримала $76,69 мільярда виторгу, що вище за аналітичні прогнози, які говорили про $75,97 мільярда.

Рекламний дохід фірми за минулий звітний період сягнув $59,65 мільярда проти торішніх $54,48 мільярда. Усереднені експертні оцінки говорили, що цей показник дорівнюватиме $59,12 мільярда. З YouTube Alphabet отримала $7,95 мільярда прибутку від реклами. Роком раніше вона зафіксувала там $7,07 мільярда. Фахівці прогнозували, що цей показник дорівнюватиме $7,81 мільярда.

Рекламні витрати компанії в деяких сегментах (роздрібній торгівлі та подорожах) були досить значними. Водночас експерти LBLV відзначають зменшення бюджету в окремих сферах, що позначається на основному джерелі доходу компанії.

Чистий прибуток фірми за квартал досяг $19,69 мільярда. Рік тому вона одержала $13,91 мільярда. Котирування Alphabet після публікації звіту просіли практично на 5%.

Просадка котирувань компанії всупереч тому, що її квартальні показники виявилися кращими за аналітичні очікування, вказує на дуже сильне бажання ринкових гравців побачити успіх Alphabet і Google в області ШІ. Крім того, вона говорить про збереження конкурентної спроможності хмарного бізнесу компанії, який змушений боротися з сильнішими суперниками в особі Azure та AWS.

Тривоги, пов'язані зі зниженням темпів глобального економічного розвитку, підштовхнули чимало фірм до обмеження витрат на хмарні служби. Зокрема, було знижено витрати на дорогі системи ШІ. Через це зростання доходів хмарного сегмента Google у липні-вересні знизилося до 22,5%. Кварталом раніше цей показник збільшувався на 28%.

За минулий квартал Google Cloud вторгував $8,41 мільярда. Це найнижчі темпи зростання даного сегменту щонайменше з початку 2021-го. Хмарний підрозділ повідомив про отримання операційного прибутку на рівні $266 мільйонів, тоді як роком раніше він зафіксував збиток, що дорівнює $440 мільйонам. Аналітики LBLV очікували, що прибуток компанії від обчислень у хмарах за підсумками кварталу складе $8,62 мільярда.

Володимир Кравченко, фінансовий аналітик LBLV