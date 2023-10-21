Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху
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Що змінили у Правилах дорожнього руху
- водії поза населеними пунктами повинні вмикати під час руху денні ходові вогні цілий рік (раніше це правило діяло з 1 жовтня до 1 травня). В разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.
- заборонили перевозити дітей зростом менше ніж 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків;
- уточнили перелік дорожніх знаків, що позначають спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що українські водії тепер можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни.
Джерело: Мінфін
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