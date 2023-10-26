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26 жовтня 2023, 13:43 Читать на русском

Попит на використання BankID зростає — НБУ

Упродовж ІІІ кварталу 2023 року спостерігалося значне зростання попиту на використання Системи BankID НБУ як способу віддаленої ідентифікації та верифікації громадян для дистанційного отримання послуг у різних сферах. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Упродовж ІІІ кварталу 2023 року спостерігалося значне зростання попиту на використання Системи BankID НБУ як способу віддаленої ідентифікації та верифікації громадян для дистанційного отримання послуг у різних сферах.
Фото:depositphotos

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Як зазначає НБУ, кількість успішних запитів із використанням системи у ІІІ кварталі 2023 року становила 12,6 млн запитів. Це на 51% більше, ніж у ІІ кварталі 2023 року. Зростання спостерігається як у сегменті ідентифікацій на користь державного сектору, так і фінансового.

Учасники системи

Наразі Система BankID НБУ налічує 127 учасників: 38 банків-ідентифікаторів та 89 абонентів — надавачів послуг.

У ІІІ кварталі 2023 року до системи підключилися дві небанківські фінансові установи, які працюють у сфері онлайн-кредитування.

Крім того, відтепер Національний банк виконує роль абонента — надавача послуг у Системі BankID НБУ, запровадивши новий онлайн-сервіс — надання інформації з Кредитного реєстру Національного банку для фізичних осіб. Це дає змогу користувачам системи отримувати в електронній формі інформацію про свої кредити в банках у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (на сьогодні це — 617 тис. грн).

Читайте: Нацбанк запровадив онлайн-сервіс з надання інформації з Кредитного реєстру НБУ для фізосіб

Щоб скористатися цим сервісом необхідно мати рахунок у банку, що є учасником Системи BankID НБУ, та авторизуватися на сторінці Кредитного реєстру НБУ за посиланням: http://cr.bank.gov.ua.

«За два тижні запровадження Національним банком нового онлайн-сервісу з надання інформації з Кредитного реєстру НБУ кількість ідентифікацій у ньому через Систему BankID НБУ становила майже 10,5 тисяч. Ми прогнозуємо, що зацікавленість користувачів у сервісі і надалі зберігатиметься на високому рівні, ураховуючи, зокрема, плани щодо подальшого розвитку цього проєкту», — розповіла заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Ольга Василєва.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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