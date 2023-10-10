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10 жовтня 2023, 13:26 Читать на русском

Нацбанк запровадив онлайн-сервіс з надання інформації з Кредитного реєстру НБУ для фізосіб

Національний банк запроваджує онлайн-сервіс з надання інформації з власного Кредитного реєстру. За допомогою цього сервісу фізичні особи зможуть отримати інформацію про свої кредити в банках у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз — 617 тис. грн). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк запроваджує онлайн-сервіс з надання інформації з власного Кредитного реєстру.
Фото: НБУ

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Послуга надається фізичним особам безкоштовно.

Як це працює

Сервіс доступний за посиланням на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку у форматі 24/7.

Для отримання сервісу користувач має авторизуватися за допомогою Cистеми BankID НБУ, тобто мати рахунок в одному з банків — учасників системи.

У відповідь на онлайн-запит користувач отримає актуальну на момент подання запиту інформацію з Кредитного реєстру НБУ.

Зокрема, про:

  • суму заборгованості та стан виконання зобов'язань;
  • найменування банку-кредитора та дату надання ним інформації до Кредитного реєстру НБУ.

Звіт може бути сформований та збережений у файл у форматі pdf.

У Кредитному реєстрі НБУ доступна інформація про кредити в банках України, в тому числі тих, що перебувають у стадії ліквідації.

Для чого це потрібно

За словами регулятора, звіт з Кредитного реєстру НБУ не є офіційним документом, водночас ця інформація дає змогу контролювати свої фінанси та за потреби уточнювати дані, звернувшись до банку-кредитора.

Учасники Кредитного реєстру НБУ — банки та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — оновлюють інформацію щомісяця станом на перше число. Дата останнього оновлення зазначається безпосередньо у сформованому користувачем звіті.

Додаткові можливості

За допомогою вебресурсу Кредитного реєстру НБУ користувач також може отримати інформацію з Реєстру запитів/заяв, які були оброблені згідно з його даними в Кредитному реєстрі НБУ.

Зміни до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України затверджено постановою Правління НБУ від 16 травня 2023 року № 67, яка набирає чинності з 10 жовтня 2023 року.

Кредитний реєстр

Нацбанк у 2018 році створив централізований Кредитний реєстр, в якому накопичується інформація про кредитні операції позичальників із заборгованістю понад 100 мінімальних заробітних плат перед одним банком.

Передавання банками до Кредитного реєстру інформації про боржників — фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України, зокрема вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Позичальники, стосовно яких передані дані до Кредитного реєстру, мають право отримувати з цього реєстру інформацію про себе і в разі незгоди з її змістом вимагати її коригування відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Друзі вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Sagittarius
Sagittarius
10 жовтня 2023, 15:00
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