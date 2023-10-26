Курс валют на 26 жовтня: Євро втратило 15 копійок на готівковому ринку

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Валютний ринок

В обмінниках долар втратив 2 копійки у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Курс євро у купівлі та у продажу втратив 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,51−38,10 грн. Євро купують за 39,90 грн, а продають за 40,55 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−38,02, євро — 40,20−40,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,54−36,56 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,51−38,52 грн/євро.

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