У четвер, 26 жовтня, на готівковому ринку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
Курс валют на 26 жовтня: Євро втратило 15 копійок на готівковому ринку
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Валютний ринок
В обмінниках долар втратив 2 копійки у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Курс євро у купівлі та у продажу втратив 2 копійки.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,51−38,10 грн. Євро купують за 39,90 грн, а продають за 40,55 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−38,02, євро — 40,20−40,40 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,54−36,56 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,51−38,52 грн/євро.
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