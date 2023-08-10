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10 серпня 2023, 14:15 Читать на русском

Україна визнала алкогольну компанію Bacardi спонсором війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бермудську компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляється на сайті агентства.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бермудську компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.

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Рішення ухвалили після публікації в газеті Wall Street Journal, яка дізналась, що Bacardi активно продовжує діяльність у росії й набирає нових працівників, попри попередні обіцянки припинити постачання в цю країну.

«Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту в росію і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію у рф на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії», — вказує НАЗК.

Прибуток російської філії Bacardi — Бакарді Рус — у 2022 році збільшився втричі з 1,5 млрд рублів майже до 4,7 млрд рублів (майже $50 млн за теперішнім курсом).

Російський бізнес Bacardi продовжує збільшуватися і зараз, зокрема завдяки зменшенню конкуренції з боку інших світових виробників. Наприклад, британська Diageo (власник брендів Smirnoff та Johnnie Walker) оголосила, що залишила російський ринок наприкінці 2022 року.

Bacardi володіє такими алкогольними брендами, як бренді Baron Otard, D’USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текіла Cazadores; горілка Grey Goose, Eristoff; віскі Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy й інші напої (Martini, St-Germain, Bénédictine).

Джерело: Мінфін
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