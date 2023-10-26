Кувейт відкрив ринок для українського м'яса птиці

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Що відомо

Зазначається, що відповідна форма міжнародного сертифіката та перелік обов'язкових документів, що мають супроводжувати вантаж при експорті м'яса птиці та продуктів із м'яса птиці до Держави Кувейт, оприлюднені на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.

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У відомстві нагадують, що відповідальність за безпечність харчових продуктів та їх відповідність до вимог країни призначення несе суб'єкт господарювання, а державний нагляд і контроль здійснює Держпродспоживслужба.

Чим торгує Україна

В товарній структурі експорту провідні позиції продовжують займати агросировина і продовольчі товари — зростання становило 9% проти 8 місяців 2022 року (+$1,2 млрд). Загальний обсяг становив $14,6 млрд. Щодо конкретних товарів, то за обсягами експорту лідирують кукурудза, соняшникова олія та пшениця.

Нагадаємо

У жовтні для експорту нових видів української агропродукції свої ринки вже відкрили: Азербайджанська Республіка (для композитних продуктів з вмістом м'яса птиці та молочних продуктів, доведених до кулінарної готовності), Республіка Північна Македонія (для перероблених кормів для домашніх тварин) та Республіка Албанія (для молочної продукції).