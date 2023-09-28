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28 вересня 2023, 16:01 Читать на русском

З початку року український експорт товарів впав на 15%, а імпорт зріс на 19%

Експорт товарів за січень-серпень 2023 року склав $24,5 млрд. Це на $4,5 млрд менше ніж в аналогічному періоді 2022 року. Про це пише «Ціна держави» з посиланням на дані Держмитниці.

Експорт товарів за січень-серпень 2023 року склав $24,5 млрд.
Фото: depositphotos

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Своєю чергою імпорт товарів значно перевищив експорт і становив $41,1 млрд. У порівнянні з 8-ма місяцями 2022 року зростання становило $6,5 млрд, або 19%. В результаті дефіцит зовнішньої торгівлі зріс практично у тричі, тобто на $11 млрд, і становив $16,6 млрд.

Чим торгуємо

В товарній структурі експорту провідні позиції продовжують займати агросировина і продовольчі товари — зростання становило 9% проти 8 місяців 2022 року (+$1,2 млрд). Загальний обсяг становив $14,6 млрд. Щодо конкретних товарів, то за обсягами експорту лідирують кукурудза, соняшникова олія та пшениця.

Експорт продукції ГМК й надалі різко скорочується, проте поки зберігає друге місце в першій трійці. Експорт металів та виробів впав на 43%, або на $2 млрд та становив $2,7 млрд.

Машинобудівний експорт на третьому місці. Україна наторгувала машинами, устаткуванням та транспортом на $2.1 млрд. Це менше ніж у відповідному періоді 2022 року на $0,9 млрд, або на 30%.

Щодо імпорту, то найбільше Україна ввозила продукції машинобудування. Імпорт машин, устаткування та транспорт склав $12,3 млрд (+ 29%, або на $2,7 млрд).

Хімічної продукції ввезли на 18% або $1,1 млрд більше — всього на $7,4 млрд.

І на третьому місці — паливно-енергетичні товари. Поки що тут маємо зменшення на 18% (всього — 7,1 млрд).

З ким торгуємо

Країни ЄС залишаються основним торговим партнером України, хоча експорт в ЄС скоротився на 12% або $2,1 млрд. За 8 місяців 2023 року експорт до країн ЄС становив $15,7 млрд. В загальній структурі експорту товарів це становить 63,6%.

А от імпорт з країн ЄС зріс на ¼ (+$4,4 млрд) і становив $21,1 млрд. Це половина всього імпорту за звітний період. В результаті маємо від'ємне сальдо торгівлі з країнами ЄС (мінус 5,4 млрд, проти +1,1 млрд за 8 місяців 2022 року).

Якщо аналізувати торгівлю з окремими країнами, то найбільше продукції ми експортуємо до Польщі — $34 млрд (13,7% в структурі товарного експорту), Румунії — $2 млрд (10,6% відповідно), Китаю — $1,8 млрд (7,3%), Туреччини — $1,8 млрд (7,3%) та Німеччини — $1,3 млрд (5,2%).

В топ-5 країн за обсягом імпорту картина трохи інша. Найбільше товарів ми традиційно завозимо з Китаю ($6.5 млрд, або 15,7% в загальній структурі товарного імпорту), далі слідують Польща ($4.4 млрд або 10.6% відповідно), Туреччина ($3.4 млрд, або 8.2%) Німеччина ($3.2 млрд, або 7,8%) та США ($1.8 млрд, або 4.4%).

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
28 вересня 2023, 16:04
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Так кроме сырья Украина ничего не экспортирует, а в стране война…
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