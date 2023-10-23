Ринкова частка біткоїну досягла дворічного максимуму

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Частка біткоїна піднялася приблизно з 38% на початку року до поточних позначок. Це пояснюється тривалим ралі активу, який зріс із січня на 81%.

На момент написання цифрове золото торгувалося по $30 643, додавши за 24 години 2,58%. Ринкова капіталізація монети становить $598,8 млрд за добового обсягу торгів у $16,053 млрд.

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Аналітик The Block Research зазначив, що збільшення домінування відображає те, як криптовалюта «утримує сильні позиції в поточних ринкових умовах і показує хороші результати протягом більшої частини тижня».

«Проблеми з інфляцією, геополітичні ризики і дедалі більш упереджений уряд США тиснуть на інвесторів, які прагнуть мінімізувати ризик. Тим часом біткоїн, здається, близький до схвалення спотового ETF, що в певному сенсі є ідеологічним захистом від невизначеності на світовій арені», — додав експерт.