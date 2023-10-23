З початку повномасштабної війни фінансова підтримка від партнерів у держбюджет перевищила $65 млрд. Наразі вона становить $66,4 млрд. Про це повідомив перший заступник голові Податкового комітету Ярослав Железняк в телеграм-каналі.
Євросоюз став найбільшим донором України
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ЄС обігнав США
За його словами, вперше саме Європейський Союз став найбільшим донором, навіть обігнавши США:
- ЄС — $24,2 млрд;
- США — $22,88 млрд;
- МВФ — $6,29 млрд.
Нагадаємо
23 жовтня Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.
Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 15 млрд євро.
Джерело: Мінфін
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