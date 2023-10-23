Посол України в США пояснила, із чого складається $61,4 млрд «для України»

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Допомога Україні

Маркарова наголосила, що запит адміністрації Джо Байдена це лише попереднє бачення бюджетних видатків, яке для остаточного затвердження має бути підтримане Конгресом.

Білий дім подав в п’ятницю бюджетний запит до Конгресу США, що пропонує фінансування додаткових видатків на допомогу Україні, Ізраїлю та інших партнерів на суму близько $105 млрд. Найбільша частка — близько $61,4 млрд — передбачена для України, або пов’язана з Україною.

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«Деякі додаткові пропозиції (в гуманітарній допомозі) є спільними для України, Ізраїлю та Гази і будуть розподілятися за потребою, тому зараз з них виділити тільки Україну неможливо. Важливо розуміти, що в американському бюджетному законодавстві, запит — це візія адміністрації, і аналізувати цифри варто тоді, коли ця візія перетвориться на саме бюджетний документ всередині Конгресу», — зазначила Маркарова.

У разі, якщо це відбудеться, $61,4 млрд для України буде розділено на три категорії:

Оборонні видатки — $46,1 млрд:

$18 млрд на поповнення оборонних товарів зі складів Пентагону; відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України (що дає можливість виділяти допомогу за програмою PDA);

$12 млрд для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative;

$1,7 млрд для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;

$14,4 млрд на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо.

Економічна, фінансова, цивільна та ядерна безпека — $14,75 млрд:

$11,8 млрд для надання прямої бюджетної підтримки Україні;

$2,2 млрд для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від війни;

$360 млн для Держдепу на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;

$100 млн для Держдепу на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжних програм;

$149,5 млн допомоги у сфері ядерної безпеки.

Гуманітарна допомога:

$481 млн на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine, а також кошти на гуманітарну допомогу нашій державі, Ізраїлю та регіонам, які постраждали;

$3,5 млрд для надання гуманітарної допомоги через програми Держдепу США;

$5,7 млрд для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб, спричинених війною росії в Україні, спалахом конфлікту в Газі та каскадними регіональними і глобальними наслідками цих криз.

«Якщо в Сенаті дана ініціатива може бути опрацьована і розглянута, то в Палаті представників може бути опрацьована в комітетах, однак винесення в зал для розгляду і голосування може відбутися виключно після того, як буде врегульоване питання з обранням спікера», — заявила Маркарова.