Курс валют на 23 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 23 жовтня, на готівковому ринку курс долара не змінився. Євро також не змінилося у купівлі та у продажу.

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В обмінниках долар додав 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро у купівлі не змінився, а у продажу зріс на 7 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,15 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,10 євро — 40,30−40,52 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,50−36,52 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,63−38,64 грн/євро.

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