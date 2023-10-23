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23 жовтня 2023, 10:10 Читать на русском

Податкова обсерваторія ЄС оцінила збір податку з мільярдерів у $250 млрд на рік

Уряди мають запровадити глобальний мінімальний податок для надбагатих, аналогічний до системи, узгодженої для великих транснаціональних компаній, щоб забезпечити значний приріст доходів, заявила Податкова обсерваторія Євросоюзу, передає Reuters.

Уряди мають запровадити глобальний мінімальний податок для надбагатих, аналогічний до системи, узгодженої для великих транснаціональних компаній, щоб забезпечити значний приріст доходів, заявила Податкова обсерваторія Євросоюзу, передає Reuters.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо кажуть економістиВчені Паризької школи економіки підрахували, що застосування ставки 2% до доходів 2750 мільярдерів у світі може приносити близько $250 млрд.
Фото: lb.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що кажуть економісти

Вчені Паризької школи економіки підрахували, що застосування ставки 2% до доходів 2750 мільярдерів у світі може приносити близько $250 млрд.

За даними за 2021 рік, встановлення мінімального рівня податку в 2% додасть ще $214 мільярдів до тих $44 мільярдів, які мільярдери платять урядам.

За оцінками Податкової обсерваторії ЄС, яка лобіювала мінімальну ставку податку для найбільших транснаціональних корпорацій, мільярдери оподатковуються у розмірі лише від 0% (Франція) до 0,5% (США) від свого статку.

«Податкова нерівність підриває належне функціонування нашої демократії; вона поглиблює нерівність, послаблює довіру до наших інститутів і руйнує суспільний договір», — сказав економіст Джозеф Стігліц у записці пояснення до звіту дослідників.

«Те, що ми вимагали від корпорацій, ми тепер маємо вимагати від мільярдерів. Настав час встановити глобальний мінімальний податок для дуже багатих», — написав він.

У звіті наголошується, що особистий податок мільярдерів часто набагато менший від того, що платять інші платники податків зі скромнішим достатком — надбагаті можуть зберігати свої доходи в підставних компаніях, які приховують їх від прибуткового податку.

«На наш погляд, це важко виправдати, оскільки це може підірвати стійкість податкових систем та соціальну прийнятність оподаткування», — заявив журналістам директор Податкової обсерваторії Габріель Цукман.

Нагадаємо

2022 року президент США Джо Байден запропонував запровадити податок для надбагатих (25% для 0,01% громадян США), але Конгрес не розглядав цю пропозицію.

Економісти та неурядові організації раніше звернулися з петицією до лідерів G20 з проханням створити нові режими оподаткування, орієнтовані на статки мільярдерів, на національному та міжнародному рівнях.

Запуск у 2018 році автоматичного обміну інформацією про рахунки скоротив обсяг багатства, що зберігається в офшорних податкових притулках, втричі підрахувала Податкова обсерваторія ЄС.

Угода 2021 між 140 країнами обмежить можливості транснаціональних корпорацій зі зниження податку за рахунок збереження прибутку в країнах з низькими податками — вона встановила 15-відсотковий мінімум корпоративного оподаткування з 2024 року.

«Логічним наступним кроком є застосування цієї логіки до мільярдерів, а не лише до транснаціональних компаній», — заявив Цукман журналістам. Він сказав, що прокласти шлях у цьому напрямі може «коаліція зацікавлених країн».

Скасування банківської таємниці та запровадження мінімального корпоративного податку поклали край багаторічній конкуренції між країнами за податковими ставками, проте залишаються численні можливості для скорочення податків, наголошується у звіті економістів. Наприклад, мільярдери все частіше розміщують багатство у нерухомості, а не на офшорних рахунках, а компанії можуть використовувати лазівки у мінімальному корпоративному оподаткуванні. Уряди дедалі частіше конкурують за інвестиції за допомогою субсидій, але це менш шкідливо для їхньої податкової бази, ніж конкуренція лише за низькі податкові ставки, зробила висновок Податкова обсерваторія ЄС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
neverice
neverice
23 жовтня 2023, 10:30
#
Податок у 2% для менш ніж трьох тисяч людей більше всього ВВП України, який забезпечується населенням у понад 30 мільйонів. Перекос прибутків у світі вражає. І ситуація з кожним роком лише гірше.
+
+15
dvded .
dvded .
23 жовтня 2023, 12:01
#
Перекос это плохо, но не чиновникам же эти деньги отдавать.
+
+15
vietcong1965
vietcong1965
23 жовтня 2023, 12:55
#
Господа *** ,обсерватория занимается изучением и наблюдением космического пространства, звезд,планет, комет и прочих космических тел.
+
+15
vietcong1965
vietcong1965
23 жовтня 2023, 12:58
#
Автору статьи и редактору, дайте хороший позатыльник! Пусть посмотрит внимательно в словаре, значение слова обсерватория,и чем занимается данная организация
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