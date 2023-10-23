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23 жовтня 2023, 9:41 Читать на русском

Міноборони Німеччини: у проєкті бюджету на 2024 рік не вистачає понад 5 млрд євро для допомоги Україні

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заклав надто мало фондів на допомогу Україні у федеральному бюджеті ФРН на 2024 рік. Про це пише Ліга із посиланням на Bild.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заклав надто мало фондів на допомогу Україні у федеральному бюджеті ФРН на 2024 рік.
Фото: depositphotos

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На думку міністерства оборони Німеччини, у проєкті бюджету на 2024 рік не вистачає понад 5 млрд євро для допомоги Україні, пише видання.

Blid наводить дані із конфіденційного проєкту бюджету, в якому передбачено фінансування військової допомоги у розділі «загального фінансового управління».

На підтримку ЗСУ у 2024 році там виділено 4 млрд євро, з яких 3,1 млрд розподілено на вже погоджену допомогу та ще 770 млн євро зарезервовано для МЗС. В результаті на решту військових проєктів залишається лише 120 млн євро.

Читайте: Німеччина надала Україні $1,55 мільярда допомоги з початку війни. Більшість — гранти

Водночас міноборони Німеччини оцінює лише заплановані на 2024 рік потреби у військовій допомозі Україні в 5,22 млрд євро:

  • 880 млн євро на допомогу у засобах ППО,
  • 675 млн євро на бойові броньовані машини,
  • 390 млн євро на фінансування передових розробок,
  • 935 млн євро на засоби захисту,
  • 2,34 млрд євро на ремонт, запчастини та логістику.

Також у бюджеті не передбачено 525 млн євро на заміну військової техніки, яку Бундесвер передав Україні.

Bild цитує члена бюджетного комітету Бундестагу Андреаса Шварца, який вважає, що Мінфін зобов'язаний виділити для України обіцяні мільярди до остаточного ухвалення бюджету.

«Україна має твердо розраховувати на допомогу Німеччини», — сказав Шварц.

Остаточне затвердження бюджету у Бундестазі очікується у середині листопада

Джерело: Мінфін
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