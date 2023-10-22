Загальні збитки довкіллю внаслідок російської сьогодні складають 55, млрд євро — Шмигаль

Загальні збитки довкіллю внаслідок російської агресії сьогодні складають понад 2 трлн гривень або 55,6 млрд євро . Про це написав в телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Половина з цих збитків — через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетні атаки, горіння нафтопродуктів. Забруднення земель — понад 980 млрд грн, водойм — 60 млрд грн.

Компенсація збитків

За словами Шмигаля, компенсація цих збитків має відбуватися за рахунок конфіскованих російських активів.

«На Саміті Ради Європи у Рейк’явіку запроваджений Міжнародний реєстр збитків унаслідок війни, який також містить і екологічну складову. Це перший елемент компенсаційного механізму. Загалом він матиме три складові: реєстр збитків, комісія з розгляду заяв і компенсаційний фонд. Важливо, щоб фонд наповнювався за рахунок конфіскованих російських активів. Тоді принцип „росія заплатить“ буде втілений у життя», — написав він.