Загальні збитки довкіллю внаслідок російської агресії сьогодні складають понад 2 трлн гривень або 55,6 млрд євро. Про це написав в телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Загальні збитки довкіллю внаслідок російської сьогодні складають 55, млрд євро — Шмигаль
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Половина з цих збитків — через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетні атаки, горіння нафтопродуктів. Забруднення земель — понад 980 млрд грн, водойм — 60 млрд грн.
Компенсація збитків
За словами Шмигаля, компенсація цих збитків має відбуватися за рахунок конфіскованих російських активів.
«На Саміті Ради Європи у Рейк’явіку запроваджений Міжнародний реєстр збитків унаслідок війни, який також містить і екологічну складову. Це перший елемент компенсаційного механізму. Загалом він матиме три складові: реєстр збитків, комісія з розгляду заяв і компенсаційний фонд. Важливо, щоб фонд наповнювався за рахунок конфіскованих російських активів. Тоді принцип „росія заплатить“ буде втілений у життя», — написав він.
Коментарі - 1
На кого це розраховано, на внутрішнього чи зовнішнього споживача?
Напишіть зразу 5 трл$, це те саме що 55 млрд, цифра з потолка.
Ніхто на це бабок ніколи не дасть, це лише хвора мрія українського чиновника отримать гроші «за забруднення повітря», вона нічого спільного з реальними грошима немає і НІКОЛИ не монетизується.