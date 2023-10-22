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22 жовтня 2023, 15:15 Читать на русском

Кількість криптоматів по всьому світу скоротилася до дворічного мінімуму

Аналітики видання AltIndex повідомляють, що на початок жовтня загальна кількість пристроїв в умовній міжнародній мережі криптоматів упала майже на 7000 одиниць, що стало найбільшим скороченням з 2021 року. Про це пише Аltindex.

Аналітики видання AltIndex повідомляють, що на початок жовтня загальна кількість пристроїв в умовній міжнародній мережі криптоматів упала майже на 7000 одиниць, що стало найбільшим скороченням з 2021 року.

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Сервіс CoinATMRadar показує, що після досягнення рекордного максимуму понад 39 000 одиниць у грудні 2022 року кількість криптоматів стала постійно скорочуватися.

У січні 2023 року було закрито понад 1500 пристроїв, що підтримують цифрові монети, що свідчило про перші ознаки негативної тенденції. У березні був ще більший спад: за один місяць кількість криптоматів скоротилася майже на 3600 штук.


Читайте також: Капіталізація ринку криптовалют за три місяці скоротилася на 8,6% — Binance Research

З чим пов'язане скорочення

У AltIndex скорочення світової мережі пов'язують із масовими претензіями правоохоронних органів щодо потенційно злочинного використання крипто-ATM.

Шахраї можуть рекламувати товари для продажу на таких сайтах як eBay, просити покупців внести кошти на певний криптогаманець через банкомат, а потім зникнути з грошима, наводять докази поліцейські.

Раніше Управління фінансового регулювання та нагляду Сполученого Королівства (FCA) повідомило про примусовий демонтаж 26 криптоматів, які працювали на території Великобританії без ліцензії.

Джерело: Мінфін
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