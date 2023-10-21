Капіталізація ринку криптовалют за три місяці скоротилася на 8,6% — Binance Research

Останні три місяці стали випробуванням для криптосвіту. Капіталізація ринку криптовалют скоротилася на 8,6% в порівнянні з попереднім періодом. При цьому, інституційний інтерес до криптоактивів лише зростає. Про це йдеться у звіті Binance Research за третій квартал 2023 року.

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«У третьому кварталі інституційне впровадження продовжувало набирати обертів навіть за умов зниження цін. Великі компанії на кшталт Deutsche Bank, Sony, Grab та PayPal оголосили про свою участь у Web3-ініціативах», — наголосили в Binance.

У компанії виділили кілька активів, що продемонстрували позитивний тренд. Біткоїн зміцнив позиції після хвилі заявок на спотові біржові фонди на його базі. З початку року котирування цифрового золота збільшились на 63,1%.

Токени XRP та SOL теж показали помітне зростання. Перший піднявся завдяки частковій перемозі в суді Ripple Labs, а другий на тлі партнерських відносин з Visa та Shopify.

Експерти також згадали про «сильне ралі» монети TON після новин про інтеграцію криптогаманця в Telegram.

Згідно зі звітом, активність у L1-блокчейнах знизилася за всіма напрямками, включаючи розробку та кількість транзакцій.

Тим часом в Ethereum-мережах другого рівня спостерігаються «ознаки омолодження» із запуском Base, що стимулює транзакційну активність. Середня плата за газ в екосистемі знизилася до показників початку року — $4,8.

Обсяг заблокованих у стейкінгу ETH становить 22% від усієї циркулюючої пропозиції монети.

Показник total value locked (TVL) у DeFi знизився на 13,1%, досягнувши $38,5 млрд. Це стало результатом комбінації факторів, включаючи меншу прибутковість DeFi, нестабільне економічне середовище та коливання ціни ETH.

Проте, є і позитивні зміни в сегменті, на кшталт розвитку RWA, яке сприяло підвищенню прибутковості в деяких областях, додали в Binance.

Найбільшими за обсягом DeFi-проектами стали протоколи ліквідного стейкінгу ($20 млрд). Далі йдуть лендингові платформи ($14,2 млрд) і децентралізовані біржі ($11,6 млрд).

При цьому TVL Lido Finance займає понад третину всього обсягу DeFi-сектору — $14,7 млрд.

Третій квартал був найгіршим цього року з погляду втрачених від зламування коштів. За цей період зловмисники вкрали близько $308,2 млн у криптовалютах. Однак дані Binance дані не враховували активи, повернені білими хакерами.

Також третій квартал став найгіршим кварталом для продажів NFT за майже три роки, обсяг продажів склав $299 млн, що відображає падіння цін на багатьох платформах, а також на ETH.

Але гра продовжується: BNB Chain, Ethereum і Polygon захоплюють лідируючі позиції в ігровому секторі, контролюючи приблизно 66% ринку.