Нацбанк затвердив новий бенчмарк-ОВДП

Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (бенчмарк-ОВДП). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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З 11 вересня 2023 року до відповідного переліку буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000228381, перше розміщення якого Міністерство фінансів здійснило 29 серпня 2023 року.

За оцінками НБУ, це сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що важливо для уникнення прямого фінансування дефіциту бюджету Нацбанком й надалі.

Перелік бенчмарк-ОВДП визначається Нацбанком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.

З 11 вересня 2023 року він включатиме дев'ять випусків цінних паперів, вісім з яких було визначено впродовж січня-серпня 2023 року:

UA4000227045,

UA4000227094,

UA4000227102,

UA4000227185,

UA4000227193,

UA4000227201,

UA4000227490,

UA4000228043,

та новий UA4000228381.

Нагадаємо

З 11 січня 2023 року банки отримали можливість зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 50% обсягу обов’язкових резервів.