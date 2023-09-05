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5 вересня 2023, 12:03 Читать на русском

Нацбанк затвердив новий бенчмарк-ОВДП

Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (бенчмарк-ОВДП). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (бенчмарк-ОВДП).
Фото: bank.gov.ua

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З 11 вересня 2023 року до відповідного переліку буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000228381, перше розміщення якого Міністерство фінансів здійснило 29 серпня 2023 року.

За оцінками НБУ, це сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що важливо для уникнення прямого фінансування дефіциту бюджету Нацбанком й надалі.

Перелік бенчмарк-ОВДП визначається Нацбанком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.

З 11 вересня 2023 року він включатиме дев'ять випусків цінних паперів, вісім з яких було визначено впродовж січня-серпня 2023 року:

  • UA4000227045,
  • UA4000227094,
  • UA4000227102,
  • UA4000227185,
  • UA4000227193,
  • UA4000227201,
  • UA4000227490,
  • UA4000228043,
  • та новий UA4000228381.

Нагадаємо

З 11 січня 2023 року банки отримали можливість зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 50% обсягу обов’язкових резервів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
mantis05
mantis05
5 вересня 2023, 12:29
#
Я уж думал, что поймают Шевченко и прожарят на furmark)
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